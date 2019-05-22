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"دار الأركان" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عام

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"دار الأركان" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عام "دار الأركان" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب في أكثر من عام

من: ثابت شحاتة

الرياض – مباشر: ارتفع سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، بشكل ملحوظ، خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليتصدر الارتفاعات، بأعلى مكاسب في أكثر من عام.

وصعد السهم 6.39 بالمائة، بحلول الساعة 02:30 بتوقيت ، صعد بها إلى مستوى 10.16 ريال، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 3 أبريل / نيسان 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم، حتى هذه اللحظات 17.43 مليون سهم، تصدر بها نشاط الأسهم من حيث الكمية، وبلغت قيم التداول 175.4 مليون ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي، باللون الأخضر في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 0.65 بالمائة، بمكاسب بلغت 55.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,665.29 نقطة.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن اعتزامها سداد كامل صكوك 2019 المستحقة بتاريخ 28 مايو 2019م والبالغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار ريال سعودي).

وتراجعت أرباح الشركة 92.3 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 25.51 مليون ريال، مقابل 331.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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