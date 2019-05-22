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تحليل.. أسواق الذهب في الخليج تتأهب لاستقبال العيد

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من: محمود جمال

دبي - مباشر: تستعد أسواق الذهب بدول الخليج لاستقبال موسم انتعاش جديد وتزايد بعمليات الشراء والبيع وذلك خلال العشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهي الفترة التي تسبق عيد الفطر تزامنا أيضا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وهو ما يدفع العائلات للادخار وسط وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء.

وقال تجار بأسواق المنطقة لـ"مباشر"، إن التوترات الجيوسياسية التي ظهرت بالمنطقة مؤخرا واقتراب عطلة عيد الفطر ستشعل الأسواق وسترفع الأسعار بشكل كبير وذلك وسط وجود مؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب للمعدن الأصفر بين العائلات بغرض الادخار والاستثمار الطويل.

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ووفق حسابات "مباشر"، سجلت الذهب تراجعات منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم 22 من مايو الجاري تراوحت نسبتها بين 0.8 بالمائة، و0.7 بالمائة.

وسجلت أسعار الذهب بالإمارات تراجعات في تلك الفترة بلغت نسبتها 0.7 بالمائة، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 تراجعاً بنحو 1.07 درهم بالغاً 150.43 درهم (40.10 دولار)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 لـ112.82 درهم (30.71 دولار.)

وفي ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات خلال تلك الفترة من العام الجاري تبلغ نسبتها 0.7 بالمائة، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 تراجعاً ليصل إلى 153.59 ريال (41.80 دولار)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 115.19 ريال (41.80 دولار).

وفي الكويت، سجلت أسعار الذهب تراجعات خلال تلك الفترة مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 تراجعاً بما يعادل 0.08 درهم بالغاً 12.39 دينار (40.4 دولار)، ووصل سعر الجرام من عيار18 ارتفاعاً إلى 9.29 دينا(30.51 دولار).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لـ"مباشر": إن حركه البيع والشراء تنخفض شهر رمضان أول أسبوعين وتبدأ تنشط الحركة وبشكل ملحوظ بالنصف الثاني من الشهر الكريم.

وأشار إلى أن من أهم فترات حركة البيع بأسواق الخليج هي منتصف شهر رمضان وذلك لأن العائلات والأفراد تقدم على شراء الهدايا وهذا عموما عادة بالمنطقة في كل عام في تلك الفترة.

وتوقع أن تزيد من وتيره البيع على الرغم أن أسعار الذهب التي هي الأقل منذ أول العام، إضافة إلى اقتراب موسم الجالية الهندية الجنوبية احتفالات اكشاتتريا وهذا موسم تزداد فيه مبيعات الذهب من عيار 22.

ورجح أن أسعار الذهب مع عدم ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي قد تنخفض خلال الربع الثالث من العام الجاري بأن الأسعار قد تصل الى 1350 دولار للأونصة عالميا. مرجحا أن تزاد مبيعات الأسواق هذا العام عن العام الماضي لزيادة الثقة بالمعدن نفسه.

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عالمياً

يذكر أن يختلف السعر بين دولة خليجية وأخرى لاختلاف التوقيت عند ربط السعر المحلي بالعالمي، وكذلك اختلاف تكلفة الصناعة من شركة إلى أخرى.

وترتبط أسعار المعدن الأصفر عالمياً بعدة متغيرات عديدة أبرزها أسعار الفائدة في التوترات التجارية والعقوبات الاقتصادية ضد إيران والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتقلبات في أسعار الصرف، والقلق من التباطؤ الاقتصادي حالياً وهو دفعت الذهب للوصول إلى مستويات 1.273 دولار للأونصة خلال العام الحالي.

وأكد مدير شركة سيتي جولد للاتجار بالمجوهرات والمعادن الثمينة، أن التوترات الاقتصادية عالمياً والحدود السعرية له التي لا تزال منخفضة مثلت أسباباً رئيسية في زيادة الطلب على السبائك الصغيرة الحجم، إضافة إلى ذلك التوقعات بتسجيل المعدن الأصفر ارتفاعات أكبر مستقبلاً.

وقال إن الإقبال علي الذهب يزداد في منطقة الخليج خلال شهر رمضان استمراراً للعادات القديمة المتوارثة والمستمرة الي يومنا هذا فتزداد حركة المبيعات خاصة قطاع المجوهرات الذهبية والحلي بغرض الزينة.

وأشار إلى أن هذه الفترة ومع نزول الأسعار حاليا سوف تدفع الجميع للإقبال علي الذهب سواء للزينة من خلال قطاع المجوهرات او الاستثمار من خلال قطاع السبائك لتحقيق مستويات جيدة من الأرباح.

وتابع: "نجد الأسواق الخليجية تكون مستعدة لهذا الشهر بتقديم أفضل وارقي التصاميم الذهبية خاصة السوق الإماراتي لما يميزه بكونه مركزا تجاريا إقليمياً مهماً جداً".

وأشار إلى أن السمة المسيطرة على الأسواق بدول الخليج خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري هي الإقبال الكبير على شراء السبائك والعملات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار.

وقال الغندور  إن الأسعار مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة وهو ما قد يحفز المستثمر للشراء في الوقت الحالي وذلك لأن المستويات الحالية قد لا نراها في وقت قادم من العام الجاري مع التحذيرات أيضا من اندلاع نزاعات حربية بالمنطقة ومن ثم الأدوات الاستثمارية كالأسهم وغيرها.

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تعزيز الطلب 

وقال خبراء من شركة سنشري فاينانشال إن الطلب على الملاذ الآمن "الذهب" سيتعزز خلال الفترة المقبلة مع تصاعد التوتر وفرض عقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة وتزايد عمليات التخريب بدول الخليج وتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا.

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