المبيعات الرقمية تدعم إيرادات "تارجت" في الربع الأول

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "تارجت" بأكثر من التوقعات في الربع المالي الأول للشركة، كما سجلت زيادة في الإيرادات بدعم المبيعات الرقيمة.

وكشفت نتائج أعمال شركة التجزئة الأمريكية اليوم الأربعاء أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 795 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مطلع مايو/آيار الجاري، في مقابل مستوى 718 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

أما نصيب السهم من الأرباح فسجل مستوى 1.53 دولار في الفترة من بداية فبراير/شباط وحتى بداية مايو/آيار، مقابل توقعات بـ1.43 دولار.

وعلى صعيد الإيرادات فإنها سلجت زيادة بنحو 5 بالمئة إلى 17.62 مليار دولار في الربع الأول من 2019، مقابل مستوى 16.78 مليار دولار في الربع المقارن.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "تارجت" ستزيد عند 17.52 مليار دولار.

ودعمت المبيعات الرقمية إيرادات "تارجت" حيث زادت بنحو 42 بالمئة على أساس سنوي في الربع المالي الأول.

أما إجمالي مبيعات المتاجر فزادت بنحو 4.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مطلع مايو/آيار الجاري، مقابل توقعات بـ4.2 بالمئة.

وسجل سهم الشركة ارتفاعاً بنحو 7 بالمئة في تعاملات ما قبل الجلسة.