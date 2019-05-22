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هيئة الاتصالات السعودية: ارتفاع سرعة الإنترنت بالمملكة لـ32.2ميجابت في الثانية

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الرياض – مباشر: أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، اليوم الأربعاء، مؤشرات تقرير "مقياس" للربع الأول من عام 2019، وذلك عبر تقرير يرصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، موضحةً الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم الخدمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن التقرير أظهر ارتفاعا في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 12.2 بالمائة عن الربع الرابع من 2018؛ لتصل إلى 32.2 ميجابت في الثانية، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية.

وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال منظومة "مقياس" على الجيل الرابع (G 4)، فإن شركة الاتصالات السعودية حققت أعلى متوسط للأداء بلغ 38 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8 بالمائة.

وحققت كلاً من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسب تحسن بلغت 19 بالمائة و18.5 بالمائة على التوالي؛ بمتوسط سرعات 29.4 و 30.7 ميجابت في الثانية.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير "مقياس" أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل تتم بدقة الوضوح الكاملة  Full HD مع وجود تباينٌ بين الشركات المقدمة للخدمة.

وأظهر التقرير، أن قياسات مستخدمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شبكة الجيل الرابع (G 4) حققت أعلى نسبة بث على موقع يوتيوب يتم بدقة الوضوح الكاملة بنسبة 71 بالمائة، تلتها شركة الاتصالات السعودية بـ 68 بالمائة، ثم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة 52 بالمائة.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة "مقياس"؛ لرصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة في عام 2017.

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