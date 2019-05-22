كاسبرسكي لاب تكشف عن حل جديد لحماية النقاط الطرفية في أنظمة الشركات

كشفت كاسبرسكي لاب عن الجيل التالي من الحل Kaspersky Endpoint Security for Business الخاص بحماية النقاط الطرفية في أنظمة الشركات.

ويتميز المنتج الجديد بالقدرة على التحكم المتكيف في الشذوذ الشبكي، ما يجعله يكشف ويمنع بذكاء أي شذوذ في الأنشطة الشبكية أو سلوك المستخدمين، مع تقديم حماية متطورة من عمليات تعدين العملات الرقمية والتهديدات التي تواجه الشبكات.

ويتيح الإصدار الجديد من الحل Kaspersky Endpoint Security for Business للمستخدمين وحدة للإدارة عبر الويب، بجانب مزايا للمساعدة في أتمتة مهام مسؤولي النظم، وذلك لمنح فرق الأمن التقني قدرة أكبر على التحكم في جميع النقاط الطرفية ضمن البنية التحتية للشركة.

وتزداد صعوبة حماية النقاط الطرفية في الشركات ببلوغها مكانة معينة، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد التهديدات الإلكترونية باستمرار، ولأن البنية التحتية نفسها تصبح أصعب من ناحية الإدارة، والسطح المعرض للهجوم فيها يصبح أوسع مجالاً.

وحرصت كاسبرسكي لاب على تصميم الإصدار الجديد من Kaspersky Endpoint Security for Business خصيصاً لمساعدة الشركات في التغلب على هذه التحديات.

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قدرات جديدة لتقوية النقاط الطرفية

يعمل حل كاسبرسكي لاب الجديد على تحسين مستوى الحماية من التهديدات الناشئة، ويشتمل على ميزة جديدة للتحكم الذكي المتكيف في الشذوذ الشبكي Adaptive Anomaly Control، والتي تُحلل سلوك المستخدمين وتتذكر أنماط نشاطهم، ما يسمح بحظر الإجراءات غير الطبيعية لمستخدم معين.

وتجري هذه العملية تلقائياً، لذا لا يحتاج مسؤولو الأمن إلى إعداد القواعد يدوياً، ما يوفر الوقت، ويقلل من خطر حدوث الإنذارات الكاذبة.

وشهد الخبراء في العام 2018 تصاعداً في هجمات تعدين العملات الرقمية، التي تأثر بها أكثر من خمسة ملايين مستخدم، ولتجنب استغلال برمجيات التعدين الخبيثة للموارد الحاسوبية في أجهزة الشركات، فإن ميزة التحكم عبر الويب في الحل الجديد تتضمن أساليب مخصصة للكشف عن تعدين العملات الرقمية عبر الإنترنت وحظرها.

ويتيح حل كاسبرسكي لاب الجديد المزيد من القدرات التي تتيح منع التهديدات الإلكترونية عبر الويب، وتمكن ميزة “مسح حركة المرور المشفرة”، التي يتيحها مكون الحماية من تهديدات الويب Web Threat Protection، الحماية من خلال تحديد التهديدات التي تحاول استخدام القنوات المشفرة لاختراق النظام ومنعها.

وتمسح هذه الميزة حركة مرور البيانات المشفرة الواردة والصادرة عبر بروتوكول HTTPs لاعتراض أي نشاط خبيث محتمل.

ويحافظ حل كاسبرسكي لاب على مجموعة شاملة من تقنيات الحماية، مدعومًا بمعلومات التهديدات والأساليب المعتمدة على تقنيات التعلم الآلي، فضلاً عن عناصر التحكم في الأمن الإلكتروني، مثل التحكم في الأجهزة وتشفيرها، وإدارة الثغرات وتصحيحها، والتكامل مع Kaspersky Endpoint Detection and Response، وذلك لحماية العملاء من الخسائر التشغيلية والمالية.

قدرات إدارة مرنة وتحكم أكبر في الحماية

تواصل كاسبرسكي لاب تحسين إمكانات الإدارة في منتجها لحماية النقاط الطرفية من أجل تزويد فرق الأمن التقني بالأدوات القوية والمرنة والملائمة التي يحتاجون إليها من أجل التحكم في الأمن ضمن جميع أجهزة الحواسيب والخوادم والأجهزة المحمولة التي يستخدمها الموظفون.

وبات مركز التحكم في إدارة المنتجات Kaspersky Security Center متاحاً الآن عبر إصدار الويب، ولا يتطلب تثبيت أية برمجية أو فتح أي من منافذ الشبكة، ويمكن لجميع مسؤولي الأمن إدارة المزايا والسياسات ومراقبة الأمن باستخدام لوحات بيانات قابلة للتعديل عبر أجهزتهم اللوحية أثناء العمل عن بُعد.

وتتميز وحدة التحكم بتصميم جديد سهل الاستخدام يجعل تعديل لوحة البيانات حسب الاحتياجات الخاصة بالمستخدم أمراً بسيطاً ومريحاً.

ويصبح تكامل Kaspersky Security Center مع أنظمة الجهات الخارجية أسهل باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة، ويمكن لأنظمة، مثل منصات SIEM، و SOAR وEDR – من خلال التكامل – تلقي البيانات من وحدة التحكم، أو استخدامها لإدارة حماية النقاط الطرفية.

وغالباً ما تنشغل فرق الأمن التقني بمهام العمل الروتينية، ما يصعب تركيزها على الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، أو حتى المهام الأقل أهمية، ولهذا، فإن حل كاسبرسكي لاب يتيح أتمتة مهام، مثل ترقيات البرمجيات، التي تتطلب قدراً كبيراً من العمل اليدوي.

وتساعد أتمتة تحديثات البرمجيات باستخدام ميزة إدارة الثغرات الأمنية وتصحيحها Vulnerability and Patch management في تقليل مخاطر اختراق الشبكة من خلال البرامج القديمة.

ويتم توظيف جميع الإصدارات الجديدة من Kaspersky Endpoint Security for Business تلقائياً في جميع النقاط الطرفية، ولا يتطلب هذا أي إجراء من المسؤول باستثناء الموافقة على اتفاقية الترخيص وقبولها، وهذا من شأنه أن يساعد الشركات في الحفاظ على تحديث حمايتها، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة التهديدات الجديدة.