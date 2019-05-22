تساقط المستودعات يستمر في سوريا... ضبط أسلحة أمريكية وتركية وقطع أثرية (فيديو)
أفادت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة عثرت خلال تمشيطها للقرى والبلدات المحررة من الإرهاب على أسلحة وذخائر بعضها أمريكي وتركي الصنع وعلى قطع أثرية في أرياف دمشق ودرعا وحماة.
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ولفت المصدر المختص إلى ضبط قطع أثرية كانت معدة للتهريب من قبل الإرهابيين في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي من بينها جرار فخارية وتمثال نصفي لرجل وتمثال لرأس وقواعد أعمدة ولوحات ومخطوطات ونقود.
كما ضبطت الأجهزة المختصة بريف دمشق حبوب كبتاغون مخدرة وكمية من مادة الحشيش معدة للتهريب من ريف دمشق باتجاه المنطقة الجنوبية.