الصندوق السيادي السعودي يدرس طرح حصة بشركة تابعة للاكتتاب العام

الرياض – مباشر: كشفت مصادر مطلعة، وفقا لوكالة بلومبيرج الأمريكية، أن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية (صندوق الاستثمارات العامة) يدرس طرح عام أولي لحصة بالشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المعروفة بـ"تحكم".

وأضافت المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع شركة السعودي الفرنسي، لعملية بيع محتملة لنحو 30 بالمائة من أسهم "تحكم" للاكتتاب العام.

وأوضحت المصادر، أن الحصة المزمع طرحها ستدرج في سوق الأسهم المحلية "تداول"، لافتة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

يذكر أن "تحكم" هي شركة مملوكة للحكومة، ومن الشركات المكلفة بتحقيق أهداف الأمن والسلامة في البلاد من خلال بناء نظام رقمي.

وتعنى الشركة بالعمل ضمن القطاعات التقنية والأمنية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشفير، والسمات الحيوية وانظمة السلامة المرورية.

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