4 صفقات خاصة على بوبا العربية و"دله" بـ27 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهمي بوبا العربية ودله الصحية، بقيمة إجمالية بلغت 26.78 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقتين على بوبا العربية بقيمة 8.82 مليون ريال، لكل صفقة، بسعر 88.20 ريال للصفقتين.

وبلغت قيمة صفقة "دله" نحو 4.57 مليون ريال، للصفقة الواحد، وتم التنفيذ عند 53.20 ريال للصفقتين.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.