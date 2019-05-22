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البحرين تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات.. نوفمبر المقبل

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البحرين تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات.. نوفمبر المقبل البحرين تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات.. نوفمبر المقبل

مباشر: تحتضن جامعة البحرين مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاتصالات خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالتعاون مع فرع الاتصالات بمؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية (IEEE) وجمعية المهندسين البحرينية.

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا"، يصاحب عقد المؤتمر، معرض متخصص وورش عمل لشركات رائدة في التكنولوجيا

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وقال عميد كلية الهندسة بالجامعة الرئيس العام للمؤتمر، إن المؤتمر المرتقب يستقطب أكاديميين ومهنيين وباحثين بارزين في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب، والاتصالات اللاسلكية.

وأضاف فؤاد محمد الأنصاري، أن المؤتمر يبحث ثلاثة محاور رئيسية، هي: الاتجاهات الحديثة والمستقبلية في تكنولوجيا الاتصالات، وأساسيات هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب.

وسيناقش المؤتمر 100 ورقة علمية محكمة على الأقل خلال أيامه الثلاثة، ومن بين هذه العناوين: الجيل الخامس، والاتصالات بين الآلات، والمدن الذكية، وشبكات السيارات، وشبكات الألياف الصوتية، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

وستشارك تسع دول عربية شاركت في تأسيس وإطلاق المؤتمر في نسخته الأولى التي عقدت في بيروت أبريل/ نيسان 2018، وهي: البحرين، والسعودية، والأردن، والكويت، ولبنان، وتونس، والمغرب، والعراق، وعمان.

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