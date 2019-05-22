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ليست مباراة كرة قدم .. الآلاف يشاهدون ختام جيم أوف ثرونز بملعب فى روسيا.. فيديو

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ليست مباراة كرة قدم .. الآلاف يشاهدون ختام جيم أوف ثرونز بملعب فى روسيا.. فيديو ليست مباراة كرة قدم .. الآلاف يشاهدون ختام جيم أوف ثرونز بملعب فى روسيا.. فيديو

كتبت شيماء مجدي

عرضت فضائية "يورونيوز" ،اليوم الأربعاء، لقطات من مشاهدة الآلاف لختام "جيم أوف ثرونز" في ملعب كرة قدم في .

وتجمع الآلاف من عشاق مسلسل "جيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش" لمشاهدة حلقته الختامية بشكل غير اعتيادي عبر شاشة عملاقة في ملعب لكرة القدم في موسكو.

وصاحب العرض فقرات فنية لممثلين روس في هيئة وزي أبطال المسلسل بالإضافة لعرض حي لموسيقى المسلسل التصويرية.

وعلى الرغم من الآراء المتباينة حول الموسم الأخير من المسلسل الملحمي إلا أن الحاضرين عبروا عن استمتاعهم بالتجربة المثيرة.

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ليست مباراة كرة قدم .. الآلاف يشاهدون ختام جيم أوف ثرونز بملعب فى روسيا.. فيديو