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إنفوجرافيك: أعلى المكاسب والخسائر للأسهم السعودية بنهاية تراجعات مايو

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إعداد وتصميم: ثابت شحاتة وإيمان عبد القادر

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم ، موجة تراجعات خلال شهر مايو / أيار الجاري، استمرت على مدار 8 جلسات متتالية، كان آخرها جلسة 13 مايو / أيار.

ويوضح إنفوجرافيك، أعده "مباشر" بالتعاون مع "DirectFN" أعلى المكاسب والخسائر السوقية، على مستوى الأسهم المدرجة، منذ بداية عام 2019، وحتى نهاية موجة التراجعات في 13 مايو / أيار الجاري.

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