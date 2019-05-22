السعودية تسجل فائضاً تجارياً بـ2.29مليار دولار مع اليابان خلال أبريل

من: السيد جمال

الرياض - مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري مع اليابان خلال شهر أبريل/نيسان 2019 بقيمة 2.293 مليار دولار (8.599 مليار ريال)، مقارنة بفائض قيمته 2.472 مليار دولار (9.269 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، بلغ حجم الصادرات السعودية إلى اليابان 2.604 مليار دولار (9.766 مليار ريال) في أبريل/نيسان 2019، مقارنة بـ 2.77 مليار دولار (10.388 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام 2018.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات السعودية من اليابان إلى 311.165 مليون دولار (1.167 مليار ريال) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 298.418 مليون دولار (1.119 مليار ريال) في شهر أبريل/نيسان من العام 2018.

وحققت تجارة اليابان فائضا بقيمة 547.209 مليون دولار (2.052 مليار ريال) في الشهر الماضي، مقارنة بفائض قيمته 5.626 مليار دولار (21.096 مليار ريال) في أبريل/نيسان 2018.

وخلال مارس/أذار 2019، سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بالفائض التجاري مع اليابان بنسبة 1.8 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة الفائض التجاري للسعودية مع اليابان 2.07 مليار دولار (7.75 مليار ريال) خلال الشهر السابق، مقارنة بفائض قيمته 2.03 مليار دولار (7.61 مليار ريال) في شهر مارس/أذار من عام 2018.

يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تخزن خام النفط في أوكيناوا باليابان منذ فبراير 2011 دون مقابل؛ وتستخدم المنشأة لتزويد الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وآخرين بالنفط.

وتعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو كاحتياطيات شبه حكومية، وتحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية.

وتحصل اليابان في مقابل توفير مساحة التخزين على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.

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