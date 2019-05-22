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تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأقل من التوقعات خلال أبريل

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تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأقل من التوقعات خلال أبريل تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأقل من التوقعات خلال أبريل

مباشر: ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون أول ولكن بأقل من توقعات المحللين، وذلك تزامناً مع زيادة الطاقة وتذاكر الطيران.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 2.1 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة 1.9 بالمئة في مارس/آذار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر أوروبي سيتسارع عند 2.2 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن أسعار النقل إلى جانب الطاقة كانت السبب الرئيسي في تسارع التضخم، وذلك بالتزامن مع عيد الفصح.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الاقتصادية أن أسعار المنتجين داخل المملكة المتحدة زادت بنسبة 2.1 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، وهي وتيرة أقل من المسجلة في مارس/آذار عند 2.2 بالمئة.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2675 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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