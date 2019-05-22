هيئة العقار بالسعودية: نعكف على استكمال نظام التسجيل العيني

الرياض ـ مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للعقار بالسعودية، إن الهيئة تعكف حالياً على استكمال مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، واقتراح حلول لتجاوز التحديات التي كان يواجهها.

وأضاف عصام المبارك، في حوار مع "عكاظ" أن الهيئة سيكون لها دور في إعادة المساهمات العقارية مرة أخرى، إذ طرحت مسودة مشروع نظام المساهمات العقارية.

وأشار إلى أن التسجيل العيني للعقار هو تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها، ومساحتها، وطبيعتها، والحقوق والالتزامات الواردة عليها.

ولفت المبارك إلى أن مجلس الوزراء منح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاما فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، المعهودة حاليا إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.

كما أوضح أن مشروع نظام التسجيل العيني لم يتوقف، إذ لاتزال وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تقومان بالأدوار المناطة بهما، ورغبة من المنظم بتفعيل دور الهيئة العامة للعقار بتوحيد الجهة المشرفة على التسجيل العيني للعقار.

وقال إن العمل على إطلاق المسودة الأولى لنظام التسجيل العيني للعقار في شهر شوال القادم، وعرض طلب مرئيات العموم عبر موقع الهيئة.

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