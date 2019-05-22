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الجنيه الإسترليني يعمق خسائره مع تطورات جديدة بالبريكست

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الجنيه الإسترليني يعمق خسائره مع تطورات جديدة بالبريكست الجنيه الإسترليني يعمق خسائره مع تطورات جديدة بالبريكست

مباشر: عمق الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تطورات جديدة بالبريكست، وعقب الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمئة إلى 1.2664 دولار.

وكان الإسترليني انخفض أمام العملة الأمريكية أدنى 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يناير خلال تعاملات الأمس.

كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.3 بالمئة عند 0.8814 دولار.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تقدمت أمس بمقترح جديد بشأن البريكست ومتعلق بإجراء استفتاء ثانٍ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن في حالة موافقة المشرعون على صفقة البريكست.

وانتشرت تقارير صحفية اليوم أفادت أن ماي تواجه ضغطاً متزايداً اً للتخلي عن صفقتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ومغادرة منصبها كرئيسة وزراء خلال أيام، وذكرت التقارير أن المسئولين شعروا بالصدمة تجاه عرض رئيسة الوزراء الجديد.

وفي سياق منفصل أفادت تقارير صحفية اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول خلال أبريل/نيسان الماضي وذلك عند مستوى 2.1 بالمئة، ومع ذلك فإنه مستوى أقل من التوقعات عند 2.2 بالمئة.

مباشر (اقتصاد)

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