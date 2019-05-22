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أرامكو: تشغيل مصفاة جازان ومجمع بريفكيم في ماليزيا بنهاية 2019

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أرامكو: تشغيل مصفاة جازان ومجمع بريفكيم في ماليزيا بنهاية 2019 أرامكو: تشغيل مصفاة جازان ومجمع بريفكيم في ماليزيا بنهاية 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت شركة أرامكو ، بدء الأعمال التشغيلية في مصفاة جازان ومرافقها ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا بنهاية 2019.

ورجحت الشركة؛ وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأربعاء أن تنجز مصفاة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية ومصفاة ساسرف في وقت لاحق من العام نفسه.

وقالت "أرامكو" إن الطاقة التكريرية في مصفاة جازان ومرافقها تقدر بنحو 400 ألف برميل في اليوم، في حين تبلغ الطاقة التكريرية في مجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكيماويات 300 ألف برميل يومياً.

وأوضحت، أن الطاقة التكريرية الإجمالية لمصافي "أرامكو" المملوكة بالكامل أو بالمشاركة بلغت 4.9 مليون برميل يومياً، شكلت حصة الشركة منها 3.1 مليون برميل يومياً، كما في نهاية 2018.

وأكدت الشركة أن إنجاز المصافي الأربع، سيزيد الطاقة التكريرية الإجمالية للشركة إلى 6.3 مليون برميل يومياً وزيادة حصة الشركة إلى أربعة ملايين برميل يومياً، بنسبة زيادة تصل إلى 30 في المائة خلال هذا العام، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، عن توقيع شركتها التابعة "خدمات أرامكو " اتفاقية مبدئية،  لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بورت آرثر الأمريكي.

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