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تقرير: تريزا ماي تواجه ضغطاً للتخلي عن صفقتها للبريكست

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تقرير: تريزا ماي تواجه ضغطاً للتخلي عن صفقتها للبريكست تقرير: تريزا ماي تواجه ضغطاً للتخلي عن صفقتها للبريكست

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن رئيسة الوزراء البريطانية تواجه ضغطاً للتخلي عن صفقتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ومغادرة منصبها كرئيسة وزراء خلال أيام.

وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" لم تسمها اليوم الأربعاء أنهم شعروا بالصدمة تجاه عرض رئيسة الوزراء الجديد، والذي يهدف إلى الفوز بأصوات في البرلمان لاتفاق البريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت تريزا ماي تقدمت بعرض أمس للبرلمان البريطاني لإجراء تصويت حول إجراء استفتاء ثانٍ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافق المشرعون على صفقة البريكست.

وأضافت المصادر للوكالة أن حلفاء ماي يعرفون أن لديهم قليل من الأمل تجاه تمرير صفقتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وعودها بإجراء تصويت ثاني بعد إقرار صفقة البريكست.

وأكدت المصادر للوكالة على أن ماي تواجه ضغطاً مكثفاً من جانب وزرائها لمغادرة منصبها وإفساح الطريق أمام زعيم جديد يحاول تأمين البريكست.

ومن المقرر أن تطرح تريزا ماي خطة البريكست الجديدة أمام البرلمان البريطاني في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران المقبل وذلك للمرة الرابعة.

وفي الشهر الماضي اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وتسعى في الوقت الحالي لتأمين صفقة خروج ملائمة.

مباشر (اقتصاد)

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