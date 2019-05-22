السعودية:تقديم موعد صرف إعانة "حافز"..وإلغاء الزيارة الأسبوعية خلال إجازة العيد

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالسعودية، عن عدم إلزام مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" بإتمام المهام، والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال "هدف"، في بيان له، إن ذلك يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو/أيار 2019، وتستمر لمدة 14 يوما.

وأكد "هدف"، تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل "حافز" لتكون في 30 مايو/أيار الجاري بدلا من 5 يونيو/حزيران المقبل.

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