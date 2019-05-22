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بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية بالسوق السعودي (فيديو)

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بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية بالسوق السعودي (فيديو) بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية بالسوق السعودي (فيديو)

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.

وبثت "تداول" حفل إدراج شركة المراكز العربية في مركز تداول الإعلامي كالتالي:

 

 

 

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