بدء تداول أسهم شركة المراكز العربية بالسوق السعودي (فيديو)

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.

وبثت "تداول" حفل إدراج شركة المراكز العربية في مركز تداول الإعلامي كالتالي:

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