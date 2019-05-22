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تصاعد معارك السلفيين.. داعية مهاجمًا الدعوة السلفية: النور أخطر من الإخوان

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تصاعد معارك السلفيين.. داعية مهاجمًا الدعوة السلفية: النور أخطر من الإخوان تصاعد معارك السلفيين.. داعية مهاجمًا الدعوة السلفية: النور أخطر من الإخوان

تواصلت الحرب السلفية من جديد، ولكن هذه المرة كان سببها جماعة الإخوان، عندما اتهم داعية سلفى حزب النور بأنه مندوب جماعة الإخوان، ليرد قيادى بالدعوة السلفية بفضح الداعية السلفى ومجموعة سلفية المداخلة مؤكدًا أنهم لا يثبتون على شيء.
فى البداية شن الشيخ حسين مطاوع، الداعية السلفى، هجومًا عنيفًا على حزب النور السلفى، مشيرًا إلى أن هذا الحزب السلفى يعد مندوب الإخوان قائلاً: إن حزب النور السكندرى أو إن شئت سمه "مندوب جماعة الإخوان داخل " الآن، فهو بمثابة حصان طروادة الذى يتحين اللحظة للانقضاض على هذا البلد فهم أخطر من الجماعة.
وأضاف...

الموجز

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