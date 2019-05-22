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بعد الدعو لعقد قمتين عربية وخليجية.. أستاذ علوم سياسية: ستحسم الموقف من الخطر الإيرانى

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بعد الدعو لعقد قمتين عربية وخليجية.. أستاذ علوم سياسية: ستحسم الموقف من الخطر الإيرانى بعد الدعو لعقد قمتين عربية وخليجية.. أستاذ علوم سياسية: ستحسم الموقف من الخطر الإيرانى

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ علوم السياسية بجامعة القاهرة، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين بعقد قمتين خليجية وعربية، لها عدة أهداف أبرزها حسم المواقف العربية والإسلامية فى مواجهة إيران مع بناء موقف متماسك سياسيًا وإستراتيجيًا فى مواجهة كل السيناريوهات المقبلة فى المنطقة وكلما تزايد الخطر الإيرانى ستسعى لجمع العالمين العربى والإسلامي.
وقال أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، إن ضرب مكة وجدة عبر صواريخ حوثية خلال الفترة الماضية رسالة أولى من قبل إيران سيليها مواقف أخرى وبالتالى ستكون المواجهة على قدر الفعل، متابعا: نحن فى...

الموجز

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