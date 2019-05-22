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مكرم محمد أحمد: تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة

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مكرم محمد أحمد: تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة مكرم محمد أحمد: تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، إن تهديدات إيران أسفرت عن تطورات خطيرة فى المنطقة سمحت بتعزيز الدعم الأمريكى المباشر والوجود الأمريكى المسلح فى مياه ودول منطقة الخليج، لمواجهة التهديدات الإيرانية المباشرة والأخرى بالوكالة التى يقوم بها الحوثيون وحلفاء إيران فى عدد من دول المنطقة.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى مقاله المنشور على موقع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أنه من المتوقع أن تستضيف ثلاث قمم مهمة، هى قمة الدول الإسلامية التى تضم 57 دولة، وقمة الدول الخليجية، وقمة عربية ثالثة تعقد على هامش...

الموجز

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