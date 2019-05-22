668 رسالة حصاد "واتس آب" البرلمان فى 120 يوما.. تعرف على مطالب المواطنين

تقلى واتس آب مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية عدد من الرسائل بلغ 668 رسالة منذ شهر يناير وحتى شهر ابريل الماضى، وتنوعت الرسائل ما بين تشريعات فى مختلف القطاعات، وشق اخر تعلق بالخدمات اليومية، ومفيا يلى نرصد تقرير مفصل وفقا لما أصدرته الأمانة العامة للمجلس خلال الأشهر السابقة:

ففى شهر يناير رصد تقرير الأمانة العامة تلقى واتس آب البرلمان 173 رسالة، كانت كالآتى: 31 مقترحات تشريعية، تضمنت الايجار القديم والخدمات المدنية والضرائب العقارية والجمعيات الأهلية، و 142 شكاوى مجتمعية وخدمات مرافق عامة وتوفير السلع الأساسية وطلبات التوظيف.