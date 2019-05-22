برلمانيون: استخدام التكنولوجيا الحديثة لحجز القطارات يحبط الكيانات الوهمية

تحارب الحكومة الشركات الوهمية التى تنصب على المواطنين وتبيع لهم تذاكر وهمية فى السوق السوداء، حيث أعلنت وزارة النقل اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لبيع تذاكر القطارات للمواطنين، فيما طالب نواب البرلمان بزيادة الوعى وتشديد الرقابة للقضاء على الكيانات الوهمية، وتشديد العقوبات على أصحاب تلك الشركات.

فى هذا السياق أكدت النائبة هالة أبو السعد، أهمية الإجراءات التى تتخذها وزارة النقل باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة وهمية لحجز تذاكر القطارات، مشيرة إلى ضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل الشركات الوهمية التى تبيع تذاكر للمواطنين.

وطالبت...