"المراكز" يتصدر التراجعات في أولى جلساته بنشاط ملحوظ

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: تراجع سهم شركة المراكز العربية، بشكل ملحوظ، في أولى جلساته في السوق السعودي، ليتصدر التراجعات، وسط نشاط ملحوظ للسهم.

وهبط السهم نحو 5.31 بالمائة، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت السعودية، ليصل إلى مستوى 24.68 ريال.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات، بسعر 26 ريالاً للسهم.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 8.2 مليون سهم بلغت قيمتها 202.76 مليون ريال، ليتصدر السهم نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم.

وجاء المؤشر العام للسوق باللون الأخضر في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 0.64 بالمائة، مضيفاً 54.77 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 8,664.12 نقطة.

واختتمت شركة "المراكز"، عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بالسوق السعودي بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، بجمع 2.8 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية إن الاكتتاب العام للشركة، يعد الأضخم بالسعودية خلال السنوات الأربعة الماضية؛ وهو أول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم طرح 95 مليون سهم، تشمل 65 مليون سهم حالي، و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

وتعمل شركة المراكز العربية، في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية وهي تضم حالياً 19 مركزاً تجارياً.

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