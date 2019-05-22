"البيئة" السعودية تصدر 56 غرامة مالية لمخالفي أنظمة الثروة الحيوانية

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 56 غرامة مالية على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الوازرة، في بيان لها يوم الثلاثاء، إن العقوبات وقعت في 9 مناطق بالمملكة، وبلغت قيمتها 1.62 مليون ريال.

وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية، إن أبرز المخالفات المرصودة تشمل عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع، وبيع حيوانات مريضة، ونقلها من منطقة إلى أخرى بدون ترخيص، وتغذية الحيوانات بأعلاف غير آمنة، وتلويث البيئة بالحيوانات النافقة.

وأضاف علي الدويرج، إلى جانب عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية، إضافة إلى بيع الحليب الخام للمستهلكين، وعدم وجود تراخيص للعمل للمنشآت البيطرية أو عدم تجديدها أو التصرف بها بدون الرجوع للوزارة، وانتحال مهنة الطب البيطري بعلاج وصرف الأدوية البيطرية، وتضليل المستفيدين من تلك الخدمة.

وأشار الدويرج، إلى أن المخالفات توزعت في منطقة الرياض بواقع 16 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 15 مخالفة، والمدينة المنورة بـ 14 مخالفة، ثم عسير بـ4 مخالفات، وحائل والشرقية مخالفتين لكل منهما، تليها مناطق جازان والقصيم ونجران بقرار واحد لكل منها.

وبين، أن العقوبات شملت عيادات وصيدليات بيطرية ومحلات بيع للحيوانات ومشاريع إنتاجية حيوانية.

ودعا الدويرج، ملاك تلك المنشآت والقائمين عليها إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتعاون مع مراقبيها في مناطق المملكة المختلفة.

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