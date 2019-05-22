مجلس هيئة المنافسة السعودية يتخذ عدة قرارات

الرياض – مباشر: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية تدابير بشأن امتناع إحدى الشركات العاملة في قطاع الأدوية بالسوق السعودي عن توفير أحد المستحضرات الطبية للقطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية محمد بن سليمان الجاسر، الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، التي انعقدت يوم الثلاثاء، بحضور محافظ الهيئة عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وأعضاء المجلس.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية قراراً بحفظ عدد من الشكاوى في مختلف القطاعات؛ وفقا لبيان لهيئة المنافسة.

واستعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم ومستجدات الأعمال في خطط الهيئة وبرامجها ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، فيما يلي أبرزها: الاطلاع على نتائج التدابير المتخذة للتحقق من إزالة مخالفة الاتفاق على أسعار الوجبات لعددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المطاعم الشعبية.

واستعرض المجلس مشاريع الهيئة ومستجدات أعمالها، والتي شملت مشروع ميزانية الهيئة العامة للمنافسة 2020، والتقرير المالي للربع الأول من العام المالي 2019، وتقرير بشأن الرسوم المالية لإجراءات التقديم بطلبات التركز الاقتصادي.

وناقش المجلس، دراسة استبدال النشر في الصحف الورقية بالنشر الإلكتروني لقرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية أو اكتساب الحكم الصادر بشأنها الصفة القطعية، ودراسة الدليل التوجيهي لأعمال الضبط والتحقيق.

واطلع المجلس على تقرير بشأن الدراسة والتحقيقات في قطاع النفايات الطبية بالمملكة.

ترشيحات:

إسناد تشغيل قطار المشاعر لـ"سار" ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

"الشورى السعودي" يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة بميناء الملك عبدالله

الإحصاء السعودية: التضخم يتراجع 1.9% خلال أبريل على أساس سنوي

الحكير: اكتتاب المراكز العربية الأضخم بالسعودية خلال 4 سنوات

أرامكو السعودية توقع اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء "بورت.آرثر" الأمريكي

مسح.. ارتفاع تمويل المستثمرين للتداول بالأسهم السعودية 4.4% بالربع الأول

التجارة السعودية تشهر بمقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري