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مجلس هيئة المنافسة السعودية يتخذ عدة قرارات

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مجلس هيئة المنافسة السعودية يتخذ عدة قرارات مجلس هيئة المنافسة السعودية يتخذ عدة قرارات

الرياض – مباشر: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة تدابير بشأن امتناع إحدى الشركات العاملة في قطاع الأدوية بالسوق السعودي عن توفير أحد المستحضرات الطبية للقطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال رئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية محمد بن سليمان الجاسر، الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، التي انعقدت يوم الثلاثاء، بحضور محافظ الهيئة عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وأعضاء المجلس.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية قراراً بحفظ عدد من الشكاوى في مختلف القطاعات؛ وفقا لبيان لهيئة المنافسة.

واستعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم ومستجدات الأعمال في خطط الهيئة وبرامجها ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، فيما يلي أبرزها: الاطلاع على نتائج التدابير المتخذة للتحقق من إزالة مخالفة الاتفاق على الوجبات لعددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المطاعم الشعبية.

واستعرض المجلس مشاريع الهيئة ومستجدات أعمالها، والتي شملت مشروع ميزانية الهيئة العامة للمنافسة 2020، والتقرير المالي للربع الأول من العام المالي 2019، وتقرير بشأن الرسوم المالية لإجراءات التقديم بطلبات التركز الاقتصادي.

وناقش المجلس، دراسة استبدال النشر في الصحف الورقية بالنشر الإلكتروني لقرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية أو اكتساب الحكم الصادر بشأنها الصفة القطعية، ودراسة الدليل التوجيهي لأعمال الضبط والتحقيق.

واطلع المجلس على تقرير بشأن الدراسة والتحقيقات في قطاع النفايات الطبية بالمملكة.

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