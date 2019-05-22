ارتفاع أسعار 51 سلعة غذائية بالسعودية خلال أبريل أبرزها الدواجن

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: شهدت أسعار السلع الغذائية بالمملكة العربية السعودية تباينا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي؛ وسط ارتفاع بأسعار الدجاج والأرز، وتباين أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والزيوت وبعض الخضروات كاطماطم، إلى جانب تراجع أغلب أسعار الفاكهة والثوم وغيرها من السلع.

وسجلت أسعار 51 سلعة غذائية بالمملكة ارتفاعا في الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء، مقابل تراجع أسعار 36 سلعة أخرى.

وجاءت أسعار الدواجن في مقدمة السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا في السعودية في شهر أبريل/نيسان 2019 على أساس سنوي؛ وسط ارتفاع سعر الدجاج المستورد المجمد بنسبة 9.2 بالمائة ليبلغ سعره 12.55 ريالا لوزن 900 جرام.

وزادت أسعار الدجاج المجمد المحلي والطازج المحلي بنحو 3.8 بالمائة و1.9 بالمائة على التوالي؛ لمستوى 12.1 ريالا، و13.33 ريالا.

وعلى مستوى أسعار الأرز، سجلت ارتفاع الأرز المزة الهندي 1.6 بالمائة لمستوى 69.16 ريال لوزن 10 كيلوجرامات، وصعود سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي 0.6 بالمائة إلى 83.69 ريال للوزن ذاته.

وارتفع البيض المحلي 5 بالمائة مسجلا سعر الطبق الواحد 14.24 ريالا، وارتفع الخيار 4.7 بالمائة لمستوى 4.62 ريالا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء؛ شهدت تباين وسط ارتفاع اللحوم الجملي والضأن الطازجة بنسبة 4.6 بالمائة و3.03 بالمائة على التوالي، ليبلغ سعرهما بنهاية أبريل/نيسان 40.18 ريالا و48.72 ريالا على الترتيب.

وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم البقري الطازجة 1.7 بالمائة لمستوى 37.31 ريالا للكيلو، واللحوم الضأن المستوردة بنحو 1.4 بالمائة ليبلغ سعر الكيلو 37.46 ريالا.

وشهد أسعار الأسماك، ارتفاع سعر السمك الطازج الهامور والكنعد بنسبة 3.2 بالمائة و2.1 بالمائة على الترتيب، ليبلغ 44.66 ريالا و54.79 ريالا للكيلو، فيما انخفض سعر الروبيان الطازج 0.8 بالمائة ليسجل سعره 76.41 ريالا.

وتباينت أسعار الزيوت؛ مع تراجع سعر الزيت الذرة والزيت النباتي بنسبة 3.5 بالمائة و0.45 بالمائة؛ لسعر 21.06 ريالا و15.05 ريالا على التوالي لسعة 1.8 لترا، فيما ارتفع سعر زيت الزيتون المستورد 2.5 بالمائة لمستوى 17.66 ريالا للزجاجة سعة 500 ملل.

ريال سعة 1.8 لتر، وارتفاع الزيت النباتي 1.3% لمستوى 15.3 ريال لنفس السعة.

وارتفعت أسعار الطماطم المحلية 2.8 بالمائة لمستوى 4.73 ريالا، وانخفضت الطماطم المستوردة 0.06 بالمائة ليبلغ سعر الكيلو 4.84 ريالا.

وتراجعت أسعار الثوم الصيني 6.7 بالمائة إلى 8.2 ريالا للكيلو، والعدس انخفض 7.1 بالمائة لمستوى 8.35 ريال للكيلو.

وهبطت أسعار أغلب أنواع الفاكهة، وعلى رأسها سعر التين المحلي بنسبة 21.4 بالمائة إلى 15.05 ريالا للكيلو، والرمان الهندي 16.2 بالمائة ليبلغ متوسط سعر الكيلو 11.81 ريالا، والشمام المحلي 10.4 بالمائة لمستوى 3.92 ريالا، والبرتقال أبو صرة المصري 7.1 بالمائة لـ 4.61 ريالا للكيلو.

وخلال شهر مارس/أذار، تباينت أسعار السلع الغذائية بالمملكة العربية السعودية؛ وسط ارتفاع بأسعار الأرز والدجاج، وتباين أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والزيوت، إلى جانب تراجع أغلب أسعار الفاكهة والثوم وغيرها من السلع.

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