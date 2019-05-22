أسامة هيكل: الجزيرة مشروع مخابراتى واعتذارها لإسرائيل ليس مستغربا

وصف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قناة الجزيرة بالمشروع المخابراتى، وطالب فى الوقت نفسه بعدم إعطائها حجم أكبر من حجمها، واعتبر أن الحديث حول الجزيرة يمنحها قدرا من الأهمية هى لا تستحقه فى الوقت الحالى.

وأعتبر أن البيان الاعتذارى الذى أصدرته القناة لصالح اسرائيل بسبب فيديو الهولكوست هو أمر ليس مستغربا وأضاف: "القضية أن الجزيرة فقدت مصداقياتها وانكشفت ولم يعد أى شىء مستغربا ولم يعد لها تأثير يذكر وهى مستمرة فقط لتحقيق هدف مخابراتى ولن تتغير ".

كانت قناة الجزيرة اصدرت بيان اعتذارى لاسرائيل بسبب فيديو انتجته تضمن...