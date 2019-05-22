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سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء المقدمة من التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة

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سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء المقدمة من التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء المقدمة من التخطيط لا ترقى لمستوى الوزارة

أبدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، بتحفظها على مستوى التنسيق بين وزارة التخطيط واللجنة ووزارة المالية فيما يخص موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن وزارة المالية قامت ببعض أعمال التخطيط بالنسبة لمتابعة البرامج والأداء، إلى جانب وجود مشكلة في الاتصال في الوزارة بين 2030 وموازنة البرامج والأداء.
وأضافت سيلفيا نبيل أن وزارة التخطيط تقدم العديد من البرامج المميكنة الجيدة، ولكن لا بد من التأكد من استفادة الوزارات منها والتزامها باستخدامها.

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