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مصادر: الإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم

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مصادر: الإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم مصادر: الإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم

مصراوي 

قالت مصادر أمنية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المقبوض عليهم خلال المظاهرة التي نظموها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، أمس.

ولفت المصدر، إلى أن وزير الداخلية أصدر القرار حرصًا منه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم واحترامًا لحقوق الإنسان.

وكان عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي، لرفض المشاكل التي تواجههم أثناء أداء الامتحان الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة هذا العام، وطالبوا بإلغائه.

وكانت...

الموجز

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