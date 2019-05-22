الوفد البرلمانى الكندى يؤكد لوكيل البرلمان تقديره للرئيس السيسى وإنجازاته

حرص السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، على التواجد بمطار القاهرة اليوم، لتوديع الدكتور جورج فورى رئيس مجلس الشيوخ الكندى والوفد المرافق له قبل مغادرته القاهرة، عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأعرب الوفد الكندى قبل مغادرته للقاهرة، لوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، حسب البيان الصحفى الصادر اليوم، عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنجازاته غير المسبوقة فى كافة المجالات، ومشيدين بالخطوات التى تسير...