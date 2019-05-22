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حسين عيسى: الخطة والموازنة بذلت جهدا كبيرا في البرامج والأداء

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حسين عيسى: الخطة والموازنة بذلت جهدا كبيرا في البرامج والأداء حسين عيسى: الخطة والموازنة بذلت جهدا كبيرا في البرامج والأداء

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة في وزارة المالية أن موازنة البرامج والأداء مهمة جدا، وحتى يتم تنفيذها بشكل صحيح نحتاج إلى نظم معلومات قوية؛ لأنها تقوم على نظام المعلومات وأن يكون فى كل وزارة وحدة للبرامج والأداء. 
 
وأضاف عبد الفتاح، أن هناك مشروعات كثيرة تتعثر فى الوزارات لعدم وجود كيان مؤسسى يرعى هذه المشروعات، مشددا على ضرورة وجود إدارة للتكاليف بكل جهة لحساب التكلفة المعيارية للخدمة، كي نستطيع تقييم التنفيذ، مثلا تكلفة معيارية للمريض في المستشفى أو رصف الكيلو متر، لتحقيق الدقة في الحساب. 
 
 
وأضاف عبد...

الموجز

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