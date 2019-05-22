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بورسعيد تطالب بزيادة اعتمادات الباب السادس بموازنتها خلال اجتماع محلية البرلمان

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بورسعيد تطالب بزيادة اعتمادات الباب السادس بموازنتها خلال اجتماع محلية البرلمان بورسعيد تطالب بزيادة اعتمادات الباب السادس بموازنتها خلال اجتماع محلية البرلمان

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة محافظة بورسعيد للسنة المالية 2019/2020، وسط مطالب من نواب بورسعيد وممثلى المحافظة بزيادتها.
 وبلغت جملة موازنة محافظة بورسعيد 648 مليون و723 ألف جنيه، وخصصت للمصروفات 627 مليون و380 ألف جنيه، وللأجور وتعويضات العاملين مبلغ 241 مليون و62 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات المقدرة 317 مليون و176 ألف جنيه، بينما بلغت الإيرادات المحققة خلال سنة 2018/2019، 291 مليون و52 ألف جنيه.
 وطالب سكرتير عام المحافظة، بزيادة اعتمادات المحافظة فى الموازنة لمواجهة...

الموجز

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