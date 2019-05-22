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الصادرات اليابانية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

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الصادرات اليابانية تنخفض للشهر الخامس على التوالي الصادرات اليابانية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

مباشر: تراجع فائض الميزان التجاري في اليابان بنحو 90 بالمئة في الشهر الماضي على أساس سنوي، تزامناً مع مواصلة الصادرات هبوطها للشهر الخامس على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في اليابان اليوم الأربعاء أن فائض الميزان التجاري في أبريل/نيسان الماضي انخفض بنحو 90.3 بالمئة إلى 60.40 مليار ين (543 مليون دولار).

وأوضحت البيانات أن الصادرات اليابانية انخفضت في أبريل/نيسان بنحو 2.4 بالمئة على أساس سنوي وهي نفس نسبة تراجع مارس/آذار السابق له، وفي مقابل توقعات بأن تتراجع بنسبة 1.8 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر زادت الواردات اليابانية بنحو 6.4 بالمئة في الشهر الماضي، بعد ارتفاع بنحو 1.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وهبطت الصادرات اليابانية إلى أكبر شريك تجاري لها (الصين) بنحو 6.3 بالمئة خلال أبريل/نيسان، وعلى الجانب الآخر ارتفعت صادرات ثالث أكبر في العالم إلى الولايات المتحدة بنحو 9.6 بالمئة في نفس الفترة.

وفي الشهر الماضي بدأت اليابان والولايات المتحدة محادثاتهم التجارية، كما من المقرر أن يسافر الممثل التجاري الأمريكي إلى طوكيو ذلك الأسبوع للقاء وزير الاقتصاد هناك بهدف تسريع المباحثات التجارية.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 110.37 ين.

مباشر (اقتصاد)

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