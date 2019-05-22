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الحكير: اكتتاب المراكز العربية الأضخم بالسعودية خلال 4 سنوات

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الحكير: اكتتاب المراكز العربية الأضخم بالسعودية خلال 4 سنوات الحكير: اكتتاب المراكز العربية الأضخم بالسعودية خلال 4 سنوات

الرياض ـ مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة المراكز العربية إن الاكتتاب العام للشركة، يعد الأضخم بالسعودية خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو أول طرح عام بالمملكة متاح للمشترين المؤهلين من الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف فواز الحكير، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، أن هيئة السوق المالية وشركة "تداول" ساهمتا في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، أوليفر نوجارو، بحسب البيان، إن الشركة نجحت من خلال الطرح الأولي العام، في جمع 2.8 مليار ريال من أكثر من 27 ألف مساهم، شملوا مستثمرين استراتيجيين من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأضاف نوجارو، أن الشركة ستتمكن من خلال عملية الاكتتاب العام من الانطلاق في استراتيجية النمو المستقبلي التي حددتها، وتحديدًا خططنا التوسعية لبناء 8 أصول جديدة وتنفيذ عمليتي توسعة خلال السنوات الخمس المقبلة، نصفها ستفتح أبوابها أمام الجمهور خلال الـ 12 شهرا القادمة.

وأشار إلى أن سوق مبيعات التجزئة في السعودية يقدر بأكثر من 400 مليار ريال، ومازال أمام السوق مجال كبير للنمو لأنه من أقل الأسواق تشبعاً مقارنة بسائر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: "هذا يضع أمامنا فرصا هائلة للنمو والتوسع، أضف إلى ذلك ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير وعميق، كل هذه المعطيات الايجابية توفر مستقبلا واعدا لقطاع المراكز التجارية عموما ولشركتنا على وجه الخصوص كأكبر مالك ومطوّر ومشغّل للمراكز التجارية في المملكة".

وأعلنت الشركة، في وقت سابق عن اكتمال الاكتتاب العام، بطرح 95 مليون سهم تشكل 20 بالمائة من أسهم الشركة في اكتتاب يعد الأكبر من نوعه بالسعودية منذ اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية عام 2015م. 

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