استقرار الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في شهر

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في شهر مع ترقب إعلان محضر الفيدرالي، ومع صعود سوق الأسهم الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمئة إلى 1.1153 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.09 بالمئة عند 110.40 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة مُسجلة 1.2667 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0115 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.100، وذلك بعد أن سجلت مستوى 98.120 في وقت سابق من التداولات وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف.

ويتزامن مع قوة الورقة الخضراء ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، الذي أنهى تعاملات أمس على ارتفاع وسط مكاسب لمؤشر "داو جونز" بنحو 200 نقطة ليغلق عند مستوى 25877.3 نقطة.

وقررت الولايات المتحدة أمس تخفيف بعض القيود المطبقة على شركة "هواوي" وذلك عبر السماح لها بالاستمرار في شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر إضافية.

كما أن السفير الصيني لدى واشنطن أعلن أن بكين على استعداد لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماعه الأخير.