هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل بيانات اقتصادية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في ترقب إعلان بيانات اقتصادية وفي انتظار التطورات التجارية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمئة إلى 379 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمئة عند 7359 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمئة عند 12122.7 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة مُسجلاً 5378.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1155 دولار.

وتتجه الأنظار إلى تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي اتخذت أبعادً تكنولوجية، وذلك في ظل التضيق على شركة "هواوي"، ووسط تقرير تفيد بأن واشنطن قد تدرج 5 شركات صينية لتصنيع كاميرات المراقبة للقائمة السوداء.

وعلى صعيد التطورات السياسية داخل بريطانيا فأن رئيسة الوزراء تريزا ماي تقدمت أمس باقتراح لإجراء تصويتًا حول إجراء استفتاء ثانٍ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وافق المشرعون على صفقة البريكست.

وفي الشهر الماضي اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وتسعى في الوقت الحالي لتأمين صفقة خروج ملائمة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وأسعار المنتجين والمنازل في المملكة المتحدة.