ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات التجارية، وبعد الكشف عن بيانات اقتصادية.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.05 بالمئة عند 21283.5 نقطة.

وفيما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3 بالمئة عند 1546.21 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 110.39 ين.

وتمكنت أسهم شركات تصنيع الإلكترونيات من التعافي خلال جلسة اليوم، فزاد سهم "موراتا مانيفاكتورنج" بنحو 0.3 بالمئة، كما صعد سهم "هيتاشي هاي تكنولوجي" بنسبة 1.2 بالمئة.

وأفادت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تدرس إدراج ما يصل نحو 5 شركات صينية تعمل في تصنيع كاميرات المراقبة إلى القائمة السوداء نظراً لمخاوف إزاء تلك الشركات تتعلق بالتجسس، وفي الأسبوع الماضي كان تم إدراج شركة "هواوي" إلى تلك القائمة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية اليوم أن الصادرات اليابانية انخفضت بنحو 2.4 بالمئة في أبريل/نيسان المضي على أساس سنوي، مُسجلة بذلك تراجعاً للشهر الخامس على التوالي.