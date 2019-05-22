التجارة السعودية تشهر بمقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري

الرياض – مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمقيمين (هندي الجنسية، ومصري الجنسية) يعملان في منشأة تجارية تختص بنقل الأغذية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم التشهير بالمقيمين؛ بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، عبر حيازة منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وفقاً للبيان، فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.

وأوضحت الوزارة، أن تفاصيل القضية تعود لقيام مأموري الضبط القضائي خلال إحدى الجولات التفتيشية الدورية، بالوقوف على أحد المستودعات التابعة لمنشأة تجارية تنشط في نقل المواد الغذائية، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية (الحليب ومشتقاته) منتهية الصلاحية موضوعة في ثلاجة خاص بالمنتجات الجديدة.

وأشارت التجارة، إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري بالمملكة على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ترشيحات:

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "المراكز العربية" بالسوق السعودي

إسناد تشغيل قطار المشاعر لـ"سار" ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

السعودية: الدفاع الجوي دمر أهدافاً تُحلق بمناطق محظورة

الملك سلمان وولي العهد يدعمان منصة "جود الإسكان" بـ150مليون ريال

نائب وزير الحج والعمرة: السعودية ترفض تسييس المناسك وترحب بالقطريين

التفاصيل الكاملة لنظام الإقامة المميزة بالسعودية مع بدء تطبيقه

"البلدية" و"الإسكان" بالسعودية يتعاونان لاعتماد مخططات الأراضي بـ60 يوماً