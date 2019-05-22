المنافسة السعودية تسمح باستحواذ الأحساء للتنمية على حصة بـ"طوارئيات"

الرياض – مباشر: قررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية.

وتقدمت شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية، في 25 فبراير/شباط الماضي، بطلب لهيئة المنافسة بالمملكة للموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي؛ من خلال استحواذ "الأحساء" على 25 بالمائة من "طوارئيات".

وأبرمت "الأحساء"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مذكرة الشروط والأحكام (الاتفاقية) لشراء حصة بنسبة 20 بالمائة في شركة طوارئيات للعناية الطبية مع خيار شراء حصة 20 بالمائة أخرى خلال الثلاث سنوات اللاحقة.

وأعلنت "الأحساء"، 18 مارس/أذار 2019، إتمام عملية نقل الملكية للحصة المشتراة من شركة طوارئيات للعناية الطبية لصالح الشركة بقيمة 15 مليون ريال.

ترشيحات:

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "المراكز العربية" بالسوق السعودي

إسناد تشغيل قطار المشاعر لـ"سار" ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

السعودية: الدفاع الجوي دمر أهدافاً تُحلق بمناطق محظورة

الملك سلمان وولي العهد يدعمان منصة "جود الإسكان" بـ150مليون ريال

نائب وزير الحج والعمرة: السعودية ترفض تسييس المناسك وترحب بالقطريين

التفاصيل الكاملة لنظام الإقامة المميزة بالسعودية مع بدء تطبيقه

"البلدية" و"الإسكان" بالسعودية يتعاونان لاعتماد مخططات الأراضي بـ60 يوماً