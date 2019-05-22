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المنافسة السعودية تسمح باستحواذ الأحساء للتنمية على حصة بـ"طوارئيات"

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المنافسة السعودية تسمح باستحواذ الأحساء للتنمية على حصة بـ"طوارئيات" المنافسة السعودية تسمح باستحواذ الأحساء للتنمية على حصة بـ"طوارئيات"

الرياض – مباشر: قررت الهيئة العامة للمنافسة عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية.

وتقدمت شركة الأحساء للتنمية وشركة طوارئيات للعناية الطبية، في 25 فبراير/شباط الماضي، بطلب لهيئة المنافسة بالمملكة للموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي؛ من خلال استحواذ "الأحساء" على 25 بالمائة من "طوارئيات".

وأبرمت "الأحساء"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، مذكرة الشروط والأحكام (الاتفاقيةلشراء حصة بنسبة 20 بالمائة في شركة طوارئيات للعناية الطبية مع خيار شراء حصة 20 بالمائة أخرى خلال الثلاث سنوات اللاحقة.

وأعلنت "الأحساء"،  18 مارس/أذار 2019، إتمام عملية نقل الملكية للحصة المشتراة من شركة طوارئيات للعناية الطبية لصالح الشركة بقيمة 15 مليون ريال.

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