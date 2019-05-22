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تقرير:واشنطن تخطط إدراج 5شركات صينية لتصنيع كاميرات المراقبة للقائمة السوداء

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تقرير:واشنطن تخطط إدراج 5شركات صينية لتصنيع كاميرات المراقبة للقائمة السوداء تقرير:واشنطن تخطط إدراج 5شركات صينية لتصنيع كاميرات المراقبة للقائمة السوداء

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تخطط إدراج 5 شركات صينية تعمل في مجال تصنيع كاميرات المراقبة إلى القائمة السوداء.

وفي الأسبوع الماضي كانت إدارة دونالد قررت إدراج شركة "هواوي" الصينية إلى قائمة الشركات التي تمثل تهديداً على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتشاور بشأن إضافة شركات مثل "هيكفيجن" و"تشجيانغ داهوا" إلى جانب شركات عديدة أخرى لم يتم الكشف عنها إلى القائمة السوداء.

وإدراج الشركات إلى القائمة السوداء يعني حظرها من الوصول إلى المكونات الأمريكية أو أنظمة السوفت ووير التي توفرها الشركات في الولايات المتحدة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري أعلنت عدد من الشركات الأمريكية مثل "جوجل" و"إنتل" و"كوالكوم" وقف التعامل التجاري مع "هواوي" لكنهم تراجعوا عن القرار بعد سماح الحكومة الأمريكية لها بشراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وتوفير تحديثات أنظمة "السوفت ووير" لمدة 3 أشهر.

وأضافت المصادر أن إدارة ترامب لديها تخوفات تجاه دور الشركات الصينية في مساعدة بكين على قمع الأقليات الأويغورية في غرب الصين.

وتابعت المصادر أن الإدارة الأمريكية لديها تخوفات من أن كاميرات "هيكفيجن" و"تشجيانغ داهوا" والمزودة بخدمة التعرف على الوجه قد تكون متورطة في أعمال تجسس.

مباشر (اقتصاد)

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