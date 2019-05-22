أرامكو السعودية توقع اتفاقية لتصدير الغاز من ميناء "بورت.آرثر" الأمريكي

الرياض – مباشر: أعلنت كل من شركة أرامكو السعودية و"سيمبرا للطاقة"، اليوم الأربعاء، أن شركتيهما التابعتين "خدمات أرامكو " و"سيمبرا للغاز الطبيعي المسال" وقعتا اتفاقية مبدئية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بورت آرثر الأمريكي.

وقالت شركة أرامكو السعودية، في بيان لها، إنه سيتم التفاوض بموجب الاتفاقية الموقعة على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، لمدة 20 عاما من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر بالولايات المتحدة الأمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي لا يزال قيد الإنشاء.

وأضافت أرامكو، أن الاتفاقية تشمل كذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25 بالمائة في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وإعدادها بالصيغة النهائية.

وتعليقا على الاتفاقية، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتصبح موردا عالميا رائدا للغاز الطبيعي المُسال.

وأضاف أمين الناصر، وفقا للبيان، أن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بحوالي 4 بالمائة سنويا، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2035.

وتابع: "لذلك نرى فرصا كبيرة في هذا السوق، ما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الاستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا للطاقة، إن الشركة تعمل على تطوير أحد أكبر محافظ الأعمال في مجال البنية الأساسية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال في أمريكا الشمالية، واضعة نصب أعينها تمكين ملايين المستهلكين من الحصول على مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية.

وأضاف جيفري مارتن، أن الشراكة مع الشركات التابعة لأرامكو السعودية يأتي باعتبار أنها تعد الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة، لتطوير مرفق سيمبرا للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والمساعدة في تصديره إلى الأسواق العالمية.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تشتمل المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر المقترح للغاز الطبيعي المُسال على وحدتي تسييل ونحو 3 صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المُسال مع ما يرتبط بها من مرافق أخرى، والتي من شأنها أن تتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال في العام على المدى البعيد.

ويمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية؛ في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى 8 وحدات تسييل أو ما يقرب إلى سعة بحوالي 45 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت، مطلع هذا الشهر، تفويضا لبورت آرثر للغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا إلى الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقت بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال والشركات التابعة لها، في الشهر الماضي، تفويضا من الهيئة الفدرالية لتنظيم الطاقة لإنشاء موقع لمرفق تصدير الغاز الطبيعي المُسال وتشغيله مع أنابيب الغاز الطبيعي المرتبطة به.

وتُعد بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال إحدى الفرص التطويرية الخمس لشركة سيمبرا للغاز الطبيعي المُسال لتطوير أعمال الغاز الطبيعي المُسال في مواقع استراتيجية في أمريكا الشمالية، وهي جزء من خطة شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال لتصدير 45 مليون طن من الغاز الطبيعي النظيف للسوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال.

ويتوقف تطوير مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المُسال التابعة لشركة سيمبرا للطاقة للغاز الطبيعي المسال على الحصول على التزامات إضافية من المستهلكين، وإنجاز الاتفاقيات التجارية المطلوبة، والحصول على جميع التراخيص المطلوبة، وتأمين التمويل والحوافز وغيرها من العوامل والتوصل لاتفاق استثماري نهائي.

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