إعلان إلحاقي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-09-1440 هـ الموافق 22-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الاستاذ/ يوسف صالح أبالخيل وعضو مجلس الادارة الاستاذ/ بول أدمسون.

وتعذر حضور أعضاء مجلس الادارة الاستاذ / فيلم لينغنباش والاستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ عمر الجريسي، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف والاستاذ/ هاني عبيد.

كما حضر الاجتماع مندوب لجنة المراجعة الاستاذ/ علي شاويش و رئيس الجنة التنفيذية الاستاذ/ بول ادمسون و تعذر حضور رؤساء اللجان الأخرى او من ينوب عنهم .