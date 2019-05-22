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إعلان إلحاقي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان إلحاقي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان إلحاقي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 17-09-1440 هـ الموافق 22-05-2019 م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) فنود التنويه على انه حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الاستاذ/ يوسف صالح أبالخيل وعضو مجلس الادارة الاستاذ/ بول أدمسون.

وتعذر حضور أعضاء مجلس الادارة الاستاذ / فيلم لينغنباش والاستاذ/ نيكولاس دي نازيل ، والاستاذ/ عمر الجريسي، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف والاستاذ/ هاني عبيد.

كما حضر الاجتماع مندوب لجنة المراجعة الاستاذ/ علي شاويش و رئيس الجنة التنفيذية الاستاذ/ بول ادمسون و تعذر حضور رؤساء اللجان الأخرى او من ينوب عنهم .

مباشر (اقتصاد)

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