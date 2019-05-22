تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-09 الموافق 2019-06-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم . جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة الأستاذ محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/25م هم كالتالي: الأستاذ/ محمد بن عمر العييدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، والأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع، والأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2019/04/08م .

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابهم .

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.

7. التصويت على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 1440/10/09هــ الموافق 2019/06/12م. معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات،

والله ولي التوفيق،،