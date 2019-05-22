مساهمو "ولاء" يقرون توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، في اجتماعها أمس الثلاثاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن العام 2018، بواقع ريال واحد للسهم.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 20 في المائة، من 440 مليون ريال إلى 528 مليون ريال، من خلال منح سهم مجاني لكل 5 أسهم.

وقالت الشركة، إن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة 88 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، بهدف دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وأشارت إلى أن أحقية توزيعات الأرباح وأسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ عقد الجمعية.

وافقت الجمعية كذلك، على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، القوائم المالية للعام 2018، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 19.66 ريال، خلال جلسة اليوم الأربعاء، على أن تقوم "إيداع" بإضافة أسهم المنحة بمحافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 26 مايو / أيار الجاري.

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 19.67 ريال، بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.1 بالمائة.

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