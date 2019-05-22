إعلان شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الشريف خالد آل غالب -رئيس مجلس الإدارة

2. م. صالح احمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية

3. الأستاذ. عمرو محمد خاشقجي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار

4. الأستاذ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر

6. الأستاذ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة

كما حضر الدكتور صلاح خالد الطالب – رئيس لجنة المراجعة .

وقد اعتذر عن الحضور كلٍ من:

1. الأستاذ. عبدالله علي الفراج - عضو مجلس الإدارة

2. د. مانفريد جوزيف ديرهايمر - عضو مجلس الإدارة

2. الأستاذ. محمد أويس أنصاري - عضو مجلس الإدارة