إعلان شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1. الشريف خالد آل غالب -رئيس مجلس الإدارة
2. م. صالح احمد حفني - نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
3. الأستاذ. عمرو محمد خاشقجي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار
4. الأستاذ. جمال جميل ملائكة - عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ. ولفجانج جيموند - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر
6. الأستاذ. خالد محمد باشنيني - عضو مجلس الإدارة
كما حضر الدكتور صلاح خالد الطالب – رئيس لجنة المراجعة .
وقد اعتذر عن الحضور كلٍ من:
1. الأستاذ. عبدالله علي الفراج - عضو مجلس الإدارة
2. د. مانفريد جوزيف ديرهايمر - عضو مجلس الإدارة
2. الأستاذ. محمد أويس أنصاري - عضو مجلس الإدارة