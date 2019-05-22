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"تهور وتصرفات خرقاء"... السعودية تعلق على الأفعال الإيرانية

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وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت الثلاثاء، أنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني "لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه"، حسب صحيفة "الحياة".

© Sputnik .

وفي الجلسة التى رأسها الملك سلمان، اطلع المجلس على تقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتحدث الملك عن توجيه الدعوة إلى الدول العربية والخليجية لعقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك بعد "تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو (أيار) 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

SputnikNews

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