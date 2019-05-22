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السعودية تتخذ قرارا حاسما بشأن العاملين في قطاع المحاماة

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السعودية تتخذ قرارا حاسما بشأن العاملين في قطاع المحاماة السعودية تتخذ قرارا حاسما بشأن العاملين في قطاع المحاماة

وذكرت وزارة العمل في تغريدة عبر تويتر أن المبادرة تهدف إلى توطين خمسة آلاف وظيفة بنهاية عام 2020.

وأوضحت الوزارة في تغريدتها أنها أعدت خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأضافت الوزارة أن الخطة تعتمد على التنسيق أولاً بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وصولاً إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.

وتسعى هذه المبادرة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.

في سياق آخر، بدأت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، يوم الأحد الماضي، تطبيق نظام الدوام المرن الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته.

وأعلنت الوزارة السعودية أن "خيارات الدوام المتاحة لموظفيها هي من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، أو من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا أو من الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت أن "تطبيق نظام الدوام المرن الجديد سيكون لفترة تجريبية خلال شهر رمضان، وأن على كل موظف أن يختار أي خمس ساعات تناسبه ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء بالتنسيق من مديره المباشر".

 

SputnikNews

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