انخفاض أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل بيانات المخزونات الأمريكية، ومع ترقب التطورات الجيوسياسية والتجارية.

وبحلول الساعة 6:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو/تموز بنحو 0.7 بالمئة إلى 71.71 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.9 بالمئة عند 62.58 دولار للبرميل.

وصرح أمس وزير الدفاع الأمريكي بأنه في حين أن التهديدات من إيران لاتزال مرتفعة إلا أن التدابير الردعية التي اتخذها البنتاجون أوقفت الهجمات المحتملة ضد الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران في مطلع الأسبوع الجاري من معاودة توجيه التهديدات ضد الولايات المتحدة قائلاً "إذا أرادات إيران أن تخوض حرباً، فإن هذه ستكون النهاية الرسمية لها".

وعلى صعيد التطورات التجارية، فإنه مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية ثم ما يتعلق بشركة "هواوي"، فإن هناك مخاوف أن يتسبب ذلك في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أفصح أمس عن زيادة غير متوقعة في المخزونات النفطية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذلك مقابل توقعات انخفاضها بمقدار 599 ألف برميل.